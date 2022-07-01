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2 часа назад

Стилистка перечислила визуально полнящую фигуру одежду

Lenta.ruиещё 1

Стилистка и популярная блогерша Чи Ли перечислила предметы гардероба, которые визуально полнят фигуру. Соответствующий материал появился в издании The Sun.

Стилистка перечислила визуально полнящую фигуру одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модный эксперт рассказала, что трикотажная одежда, особенно светлых цветов, как правило, подчеркивает все недостатки. Такого же мнения она придерживается по поводу облегающих водолазок. Вместо них специалистка рекомендует выбирать модели с квадратным или V-образным декольте.

По словам инфлюэнсера, отрицательно сказываются на внешнем виде юбки с эластичным поясом, поскольку он подчеркивает выпирающий живот. Кроме того, акцентируют внимание на животе и широкие кроп-топы — они не только оголяют данную зону, но и расширяют силуэт. Подобным эффектом также обладают чересчур яркие принты, считает Ли.

Помимо этого, стилистка советует отказаться от массивной обуви, а также стараться избегать чересчур облегающих вещей. «Если вы надеваете скинни-джинсы, выбирайте оверсайз-футболку или рубашку. Иначе вы будете похожи на сосиску», — высказалась она.

Мода,
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