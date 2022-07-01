Стилистка перечислила визуально полнящую фигуру одежду

Стилистка и популярная блогерша Чи Ли перечислила предметы гардероба, которые визуально полнят фигуру. Соответствующий материал появился в издании The Sun.

Модный эксперт рассказала, что трикотажная одежда, особенно светлых цветов, как правило, подчеркивает все недостатки. Такого же мнения она придерживается по поводу облегающих водолазок. Вместо них специалистка рекомендует выбирать модели с квадратным или V-образным декольте.

По словам инфлюэнсера, отрицательно сказываются на внешнем виде юбки с эластичным поясом, поскольку он подчеркивает выпирающий живот. Кроме того, акцентируют внимание на животе и широкие кроп-топы — они не только оголяют данную зону, но и расширяют силуэт. Подобным эффектом также обладают чересчур яркие принты, считает Ли.