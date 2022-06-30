Названы самые безвкусные модели нижнего белья

Модный редактор Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

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В список вошли бюстгальтеры пуш-ап со слишком большими поролоновыми вкладками и трусы со стразами, которые были актуальны в 2000-е годы. Однако специалистка не исключила, что подобные предметы гардероба могут вновь оказаться в тренде.

Также среди неудачных фасонов эксперт указала стринги с T-образной спинкой и трусы с различными надписями. «Например, вы наклонитесь у полок в супермаркете — и надпись покажется из-под одежды. При этом ее могут прочитать окружающие, которым не следовало ее видеть», — высказалась Филдсенд, отметив, что такие трусы уместны лишь для сна.