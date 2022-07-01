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1 час назад

Власти ДНР предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне Украины

BFM.RU

В Донецкой народной республике предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Об этом сообщили местные СМИ, передает ТАСС.

Власти ДНР предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне Украины
Фото: BFM.RUBFM.RU

Источники агентства утверждают, что речь идет об англичанах Дилане Хилли и Эндрю Хилле, взятых в плен военнослужащими ДНР. По словам собеседников, задержанные отказываются давать показания.

Статьи обвинения против них такие же, как и в отношении еще трех иностранцев — подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Суд в Донецке в начале июня приговорил их к смертной казни по статьям о наемничестве, насильственном захвате власти и обучении в террористических целях.

Мода,Шон Пиннер,
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