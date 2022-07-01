Власти ДНР предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне Украины

В Донецкой народной республике предъявили обвинения еще двум иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Об этом сообщили местные СМИ, передает ТАСС.
Источники агентства утверждают, что речь идет об англичанах Дилане Хилли и Эндрю Хилле, взятых в плен военнослужащими ДНР. По словам собеседников, задержанные отказываются давать показания.
Статьи обвинения против них такие же, как и в отношении еще трех иностранцев — подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Суд в Донецке в начале июня приговорил их к смертной казни по статьям о наемничестве, насильственном захвате власти и обучении в террористических целях.