Какие шорты противопоказаны обладательницам пышных бедер

По мнению блогерши, обладательницам пышных бедер стоит избегать слишком коротких шорт. Об этом она рассказала на YouTube-канале.

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Стилист Чичи отметила, что многие девушки ошибочно выбирают неправильный размер шорт, отталкиваясь от размера своих джинсов. такой подход, по ее мнению, ложен.

"Посадка шортов из денима отличается. Узкие модели будут постоянно задираться и раздражать вас в течение дня",

— объяснила блогерша.

Эксперт порекомендовала избегать чрезмерно коротких моделей. По ее словам, идеальные шорты должны быть на пять сантиметров ниже самой широкой точки бедра — иначе будут задираться при ходьбе. Слишком объемные модели, по словам Чичи, прибавят лишние сантиметры.

"Шорты-бойфренды скрывают изгибы фигуры, создавая из талии и бедер одну линию",