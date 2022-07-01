Модный эксперт назвал самые безвкусные модели нижнего белья

Модели нижнего белья, которые украшены стразами и другими броскими аксессуарами, по мнению Клемми Филдсенда, вышли из моды. Безвкусным он также считает лифчики с эффектом пуш-ап, который чрезмерно увеличивает грудь. Однако эксперт утверждает, что, возможно, с возрождением моды на 00-е оба тренда снова вернутся. По его мнению, девушкам стоит отказаться от стрингов и моделей с различными надписями.