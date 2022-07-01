Модный эксперт назвал самые безвкусные модели нижнего белья

Редактор Клемми Филдсенд назвал стразы и пуш-ап "прошлым веком". Об этом он написал в The Sun.
Модели нижнего белья, которые украшены стразами и другими броскими аксессуарами, по мнению Клемми Филдсенда, вышли из моды. Безвкусным он также считает лифчики с эффектом пуш-ап, который чрезмерно увеличивает грудь. Однако эксперт утверждает, что, возможно, с возрождением моды на 00-е оба тренда снова вернутся. По его мнению, девушкам стоит отказаться от стрингов и моделей с различными надписями.
"Стоит вам нагнуться в проходе супермаркета, как ваш дерзкий лозунг выскочит наружу и будет прочитан незнакомцами, которые вовсе не должны были его видеть",
— предупредил он.
Эксперт посоветовал оставлять подобные дерзкие комплекты нижнего белья для домашнего пользования. Ранее стилист Барышева рассказала, что носить в офисе в жару.