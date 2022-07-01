3 стильные фишки Джонни Деппа, которые можно украсть в свой гардероб

Актер, как и его герои, никогда не сливается с толпой. Стиль Джонни Деппа невероятно сложно повторить — если подобный микс вещей примерит кто-то другой, сложится впечатление, что у человека проблемы со вкусом и финансами, однако Джонни удивительно органичен в своем гранж-стиле. Если вы не готовы к таким резким переменам в стиле, мы готовы подсказать вам несколько трендовых стильных фишек из гардеробов героев Деппа, которые точно пригодятся в вашем собственном шкафу этим летом.

Фото: WomanHit WomanHit

Рубашки оверсайз

Герой Джонни из фильма «Дон Жуан де Марко» носил распахнутые рубашки и жилеты в испанском стиле. Мы предлагаем вам обратить внимание на свободную белую рубашку оверсайз, ее можно отлично миксовать с кроп-топами или же носить навыпуск в застегнутом виде. Легкая хлопковая рубашка будет идеальным дополнением как к офисному образу, так и к вечернему расслабленному образу для прогулок по остывшему городу этим летом.

Аксессуары — мастхэв

Самый известный герой Джонни — капитан Джек Воробей буквально с ног до головы обвешан аксессуарами, причем довольно оригинальными. Что интересно, в реальной жизни Депп также редко появляется на публике без кулонов, браслетов, перстней, платков, головных уборов и очков всевозможных моделей. Мы считаем это невероятно крутой идеей и сами активно пользуемся модными «заветами» голливудской звезды. Рекомендуем и вам уже сейчас присмотреть новую модель очков от солнца, а также симпатичный платок, который не только спасет ваши волосы от вредных УФ-лучей, но и станет стильным дополнением к вашему образу.

Косухи в классических цветах