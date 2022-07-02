Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Блогер Карина Нигай назвала самую модную модель купальников на лето 2022 года

Газета.Ru

Фэшн-инфлюенсер Карина Нигай рассказала о главных трендах лета 2022. Об этом сообщает WMJ.ru.

Блогер назвала самую модную модель купальников этого лета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самые простые купальники, по мнению Карины Нигай, станут самыми модными этим летом.

«Купальники стараемся выбирать более минималистичные, без каких-то леопардовых и флоральных принтов», — посоветовала она.

Рассуждая о трендах сезона, Карина Нигай заявила: «Сейчас в моде вся рыболовная тематика». По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на сетчатые топы и платья кроше (от франц. «маленький крючок»; техника вязания крючком — прим. «Газеты.Ru»), а также на вещи с морскими принтами.

Для прохладных дней Карина Нигай порекомендовала выбирать трикотажные костюмы. Что касается шорт, блогер назвала модель, которую считает безвкусицей.

«Главное, чтобы это не были короткие джинсовые шорты с кружевными вставками», — объяснила она.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители