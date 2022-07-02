Блогер назвала самую модную модель купальников этого лета

Рассуждая о трендах сезона, Карина Нигай заявила: «Сейчас в моде вся рыболовная тематика». По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на сетчатые топы и платья кроше (от франц. «маленький крючок»; техника вязания крючком — прим. «Газеты.Ru»), а также на вещи с морскими принтами.