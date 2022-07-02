Блогер назвала самую модную модель купальников этого лета

Фэшн-инфлюенсер Карина Нигай рассказала о главных трендах лета 2022. Об этом сообщает WMJ.ru.
Самые простые купальники, по мнению Карины Нигай, станут самыми модными этим летом.
«Купальники стараемся выбирать более минималистичные, без каких-то леопардовых и флоральных принтов», — посоветовала она.
Рассуждая о трендах сезона, Карина Нигай заявила: «Сейчас в моде вся рыболовная тематика». По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на сетчатые топы и платья кроше (от франц. «маленький крючок»; техника вязания крючком — прим. «Газеты.Ru»), а также на вещи с морскими принтами.
Для прохладных дней Карина Нигай порекомендовала выбирать трикотажные костюмы. Что касается шорт, блогер назвала модель, которую считает безвкусицей.
«Главное, чтобы это не были короткие джинсовые шорты с кружевными вставками», — объяснила она.