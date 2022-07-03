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2 июля

В сети нашли объяснение отказу советских женщин снимать шапки в помещениях

Мослента

В сети нашли объяснение отказу советских женщин снимать шапки в помещениях
Фото: МослентаМослента

Объяснение отказу советских женщин снимать шапки в помещениях нашли пользователи сети под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото 1972 года. На снимке женщина сидит в салоне красоты в теплом головном уборе.

«Меховая шапка — характерная примета того времени», «Вот такая чисто советская тема: везде в шапках», — написали юзеры. Один из них вспомнил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где подруги героини Нади Шевелевой сидели у нее в гостях в головных уборах.

«По этикету женщина может нигде не снимать любой головной убор», — попыталась оправдать представительниц женского пола участница дискуссии. Нашлись у пользователей и другие аргументы. «Снимет — будет с измятой прической», «Вы представляете, что творится с прической после ношения шапки в течение хотя бы получаса, особенно если волосы уже крашенные-перекрашенные на сто рядов? Да снять шапку для нее — это истинный моветон! И публичное унижение», «Если такую шапку снять, ее очень непросто носить в руках или сумке, есть риск испортить форму. Поэтому для советских людей это стало настолько привычным, что никто даже не задумывался об этом», — написали они.

Ранее в сети нашли объяснение отсутствию пробок в СССР. Поводом стало сделанное в 1970-х фото с видом на МИД с Бородинского моста, где проезжая часть практически свободна от машин.

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