Модный эксперт рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

29 июня весь мир отмечает День солнечных очков — как нельзя кстати, ведь жара пришла в столицу, судя по прогнозам синоптиков, надолго. Историк моды Григорий Катаев рассказал «Вечерке», как правильно подобрать этот аксессуар к вашему образу.
Солнцезащитные очки летом — традиционный модный аксессуар. В этом и следующем сезоне дизайнеры вдохновляются периодом начала нулевых. Очень популярны очки в спортивном стиле. Однако если кому-то по душе классика, то есть очки в овальной или прямоугольной оправе, но и они не потеряли своей актуальности. Подбирать форму очков стоит исходя из того, какой у вас тип лица. Всего их десять: «продолговатое», «груша», «сердце», «круг», «прямоугольник» и другие.
Острые черты лица можно смягчить, выбрав оправу с плавными линиями. А если оно круглой формы, стоит избегать очков с грубого вида оправой и использовать, например, аксессуар в стиле «кошачий глаз». При подборе украшения стоит обращать внимание и на строение носа, форму бровей.
Важно также понимать, что основная функция солнцезащитных очков — защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и дорожной пыли. Носить их полезно не только взрослым, но и детям.
«Авиаторы» еще называют «капельки» за их скругленную книзу форму. Возникновению этой модели в 1920-е годы мы обязаны служившему в рядах воздушного корпуса армии США Джону Макриди. Американские летчики быстро оценили эту модель, а позже и модники взяли на вооружение. «Авиаторы» подходят практически всем.
Кроме модной яркой оправы и узких стекол, дизайнеры еще решили добавить линзы с зеркальным эффектом. Стильно будут смотреться очки с оправой и линзами в одном цвете. Оправа в таких моделях может быть как пластиковой, так и металлической.
Любой вариант с геометрической оправой, например круглой, квадратной или шестиугольной, окажется вне конкуренции. Для очков в таком стиле могут подойти любые типы линз, например, прозрачные или зеркальные. Их цвет тоже можно выбрать любой.
Не менее впечатляющей новинкой сезона стали яркие и оригинальные солнцезащитные очки с принтованной оправой. Они станут изюминкой любого образа. Принты могут быть: звериный (зебра, леопард, крокодил), горошек, полосы, надписи.
Очки анатомической круглой формы называют «тишейды». Стали популярны благодаря одному из основателей легендарной группы «Битлз» Джону Леннону. Именно поэтому их еще называют «ленноны». Такие очки стоит носить людям с четким и угловатым овалом лица. Для круглых лиц это самый неудачный вариант.
Очки трапециевидной формы с ободковой или полуободковой оправой называются «бабочки» — популярны и у мужчин, и у женщин, появились в 1950-годы. Как и «кошачий глаз», их носили Мэрилин Монро и Бетти Пейдж. «Бабочки» подходят людям с круглой формой лица, под спортивную и классическую одежду.
Очки с узкой и длинной оправой популярны в этом сезоне. Лучше всего смотрятся на удлиненных лицах. А противопоказаны людям с круглым лицом — делают его еще шире. Носить их лучше в сочетании с одеждой в стиле 1990-х или, наоборот, с минималистичными простыми вещами.
Такой тип очков предполагает ровный срез верхней части и полукруг в нижней. В этом сезоне стилисты советуют покупать «семилунеры» без оправы и с прозрачными большими линзами.
Стилисты говорят, что в этом сезоне особенно популярны массивные очки. Закрывающий пол-лица аксессуар — это своего рода отклик дизайнеров на коронавирус. Очки-оверсайзы могут иметь любой стиль оправы — квадратная, «полумесяц», «бабочки», — широкие или узкие дужки, а также разные цвета.
Очки с заостренными верхними уголками оправы называют «кошачий глаз». Такая форма появилась в 1950-е годы. Их начали носить актрисы Мэрилин Монро и Грейс Келли. Идут почти с любой формой лица. Тем, у кого оно имеет форму сердца, следует быть осторожными в выборе таких очков.
Супермодный вариант сезона — яркая оправа. И чем ярче, тем лучше. Вплоть до неоновых оттенков зеленого, желтого и розового цветов.
Вячеслав Куренков, врач-офтальмолог:
— Солнцезащитные очки необходимо покупать в салонах оптики или специализированных местах. Иначе есть риск приобрести такие, которые не защитят сетчатку от ультрафиолетовых лучей. Модели максимальной степени затемнения подходят для пляжа. Но только не для водителей: они могут скрыть информацию о происходящем на дороге. Поэтому автомобилистам подойдут очки со средней степенью затемнения. А со слабой надевают для украшения, хотя они способны задерживать ультрафиолет.