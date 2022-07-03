Модный эксперт рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

29 июня весь мир отмечает День солнечных очков — как нельзя кстати, ведь жара пришла в столицу, судя по прогнозам синоптиков, надолго. Историк моды Григорий Катаев рассказал «Вечерке», как правильно подобрать этот аксессуар к вашему образу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Солнцезащитные очки летом — традиционный модный аксессуар. В этом и следующем сезоне дизайнеры вдохновляются периодом начала нулевых. Очень популярны очки в спортивном стиле. Однако если кому-то по душе классика, то есть очки в овальной или прямоугольной оправе, но и они не потеряли своей актуальности. Подбирать форму очков стоит исходя из того, какой у вас тип лица. Всего их десять: «продолговатое», «груша», «сердце», «круг», «прямоугольник» и другие.

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Острые черты лица можно смягчить, выбрав оправу с плавными линиями. А если оно круглой формы, стоит избегать очков с грубого вида оправой и использовать, например, аксессуар в стиле «кошачий глаз». При подборе украшения стоит обращать внимание и на строение носа, форму бровей.

Важно также понимать, что основная функция солнцезащитных очков — защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и дорожной пыли. Носить их полезно не только взрослым, но и детям.

Вечные авиаторы

«Авиаторы» еще называют «капельки» за их скругленную книзу форму. Возникновению этой модели в 1920-е годы мы обязаны служившему в рядах воздушного корпуса армии США Джону Макриди. Американские летчики быстро оценили эту модель, а позже и модники взяли на вооружение. «Авиаторы» подходят практически всем.

Как в зеркало смотрюсь

Кроме модной яркой оправы и узких стекол, дизайнеры еще решили добавить линзы с зеркальным эффектом. Стильно будут смотреться очки с оправой и линзами в одном цвете. Оправа в таких моделях может быть как пластиковой, так и металлической.

Стильная геометрия

Любой вариант с геометрической оправой, например круглой, квадратной или шестиугольной, окажется вне конкуренции. Для очков в таком стиле могут подойти любые типы линз, например, прозрачные или зеркальные. Их цвет тоже можно выбрать любой.

И леопард, и горох

Не менее впечатляющей новинкой сезона стали яркие и оригинальные солнцезащитные очки с принтованной оправой. Они станут изюминкой любого образа. Принты могут быть: звериный (зебра, леопард, крокодил), горошек, полосы, надписи.

Совсем как у Леннона

Очки анатомической круглой формы называют «тишейды». Стали популярны благодаря одному из основателей легендарной группы «Битлз» Джону Леннону. Именно поэтому их еще называют «ленноны». Такие очки стоит носить людям с четким и угловатым овалом лица. Для круглых лиц это самый неудачный вариант.

Бабочки для Мэрилин Монро

Очки трапециевидной формы с ободковой или полуободковой оправой называются «бабочки» — популярны и у мужчин, и у женщин, появились в 1950-годы. Как и «кошачий глаз», их носили Мэрилин Монро и Бетти Пейдж. «Бабочки» подходят людям с круглой формой лица, под спортивную и классическую одежду.

Привет из 1990-х

Очки с узкой и длинной оправой популярны в этом сезоне. Лучше всего смотрятся на удлиненных лицах. А противопоказаны людям с круглым лицом — делают его еще шире. Носить их лучше в сочетании с одеждой в стиле 1990-х или, наоборот, с минималистичными простыми вещами.

Строгий полумесяц

Такой тип очков предполагает ровный срез верхней части и полукруг в нижней. В этом сезоне стилисты советуют покупать «семилунеры» без оправы и с прозрачными большими линзами.

Чем больше, тем лучше

Стилисты говорят, что в этом сезоне особенно популярны массивные очки. Закрывающий пол-лица аксессуар — это своего рода отклик дизайнеров на коронавирус. Очки-оверсайзы могут иметь любой стиль оправы — квадратная, «полумесяц», «бабочки», — широкие или узкие дужки, а также разные цвета.

Кошачий глаз

Очки с заостренными верхними уголками оправы называют «кошачий глаз». Такая форма появилась в 1950-е годы. Их начали носить актрисы Мэрилин Монро и Грейс Келли. Идут почти с любой формой лица. Тем, у кого оно имеет форму сердца, следует быть осторожными в выборе таких очков.

Яркий акцент

Супермодный вариант сезона — яркая оправа. И чем ярче, тем лучше. Вплоть до неоновых оттенков зеленого, желтого и розового цветов.

Вячеслав Куренков, врач-офтальмолог: