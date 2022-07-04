В этом сезоне тельняшка станет отличным решением на каждый день

Сегодня в гардеробе любой модницы обязательно должна быть тельняшка. Эта та вещь, которая обязательно пригодится в случае «когда нечего надеть». В XX столетии тельняшка прочно вошла в моду и до сих пор не сдает своих позиций.

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В свое время тельняшки предпочитали Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Бриджит Бардо. Тельняшки с классической бретонской полоской или более современные варианты смотрятся очень эффектно при любых сочетаниях.