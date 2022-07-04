8 ошибок, из-за которых вы выглядите дешево

Выглядеть дорого — значит, знать золотую середину между кокетством и элегантностью, быть изящной и восхищать окружающих. К этому эффекту девушки стремятся годами, но небольшие ошибки способны испортить даже удачный образ.
Тренды меняются еженедельно и уследить за ними очень сложно, иногда неординарная вещь, которая кажется ультрамодной, в реальной жизни выглядит странно и воспринимается окружающими, как нечто кричащее и дешевое. Отдавайте предпочтение классике и одежде вне времени, так вы всегда будете смотреться уместно.
Прическа способна исправить неудачный образ или испортить тщательно подобранный наряд. Качество волос говорит о девушке больше, чем ярлыки на ее одежде, поэтому тщательно следите за локонами, старайтесь вовремя посещать парикмахера для окрашивания и стрижки.
Этой мелочи посвящена целая серия культового сериала «Секс в большом городе». Да, собранные в хвост волосы — это очень удобно, но резинка сделает вас похожей на подростка. Спрячьте ее локоном своих волос. А чтобы аксессуар всегда был под рукой, положите резинки в каждую сумочку, карманы курток и жакетов, но не носите их на запястье.
Принты могут быть социальным высказыванием, намекнуть, что у вас все в порядке с чувством юмора, или рассказать об увлечениях. Но такую одежду лучше оставить для дома или расслабленного отдыха с друзьями, а для работы и свиданий выбирать не такую кричащую одежду.
Вовсе не обязательно раз в месяц покупать новую пару туфель, но полировать имеющуюся обувь кремом, менять набойки, закрашивать царапины и сколы кремом совсем не сложно, зато образ будет выглядеть куда дороже.
Бельевой стиль на пике моды, но дешевое кружево сразу выдаст некачественную одежду. Топ с кружевной отделкой или юбка с воланом прослужат вам годами, поэтому не скупитесь на качественную вещь.
Даже стильная классическая вещь может выглядеть плохо, если она не сидит на вашей фигуре. Не покупайте одежду меньшего размера в надежде похудеть и откажитесь от идеи спрятать за оверсайзом лишние сантиметры: ни то, ни другое не получится, но образ будет испорченным.
Солнечные очки — незаменимый летний аксессуар, который подчеркивает стиль. Но поцарапанные очки будут выглядеть неряшливо, выявляя небрежность своего владельца, а во-вторых, они будут выглядеть «дешево». Если вы приобретаете модели из пластика, относитесь к ним бережнее, носите в футляре и почаще протирайте мягкой тканью.