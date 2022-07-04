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1 час назад

Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»

Lenta.ru

Предметы гардероба из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Очень странные дела», премьера нового сезона которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 27 мая. Об этом сообщает Forbes India.

Одежда из 1980-х вернулась в моду благодаря сериалу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что, вдохновившись образами главных героев американского шоу, покупатели принялись массово приобретать яркую одежду и аксессуары, а именно, рубашки в клетку, куртки-бомберы, подтяжки, футболки с разноцветными принтами, кепки, плиссированные юбки, наряды из денима, комбинезоны и другие аналогичные вещи.

По данным маркетинговой платформы LTK, количество запросов со словами «клетчатая рубашка» и «куртка-лесоруба» на сайтах ретейлеров выросло на три тысячи процентов с начала трансляции сериала по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, в тот же период спрос на бомберы и винтажные головные уборы увеличился на 200 и 120 процентов соответственно.

Мода,Netflix,
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