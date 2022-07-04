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1 час назад

Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью

Lenta.ru

Блогерша из Великобритании Хари Бивис показала идеальное платье для обладательниц большой груди. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом thebigtittiecommittee предстала в алом макси-платье с гороховым принтом. По ее мнению, данный фасон поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть проблемные зоны.

Так, женщинам с большими размерами груди Бивис порекомендовала носить модели со стрейчевыми лифами и неглубокими квадратными вырезами. Последние, по словам девушки, слегка приоткрывают бюст, при этом не делают образ вульгарным.

Кроме того, следует присмотреться к фасонам с объемными рукавами, отмечает стилистка. Данная деталь, по ее словам, делает верх туловища более пропорциональным. Скромность лифа эксперт советует компенсировать глубоким разрезом юбки от бедра, поскольку он добавляет образу элегантности и отвлекает внимание от груди.

Упомянутое видео набрало более 68 тысяч просмотров и пользователи сети принялись благодарить автора за лайфхак.

«Выглядит и правда великолепно», «Обожаю такие фасоны», «Это платье сидит потрясающе, даже можно было взять на размер меньше», — писали юзеры.

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