Дочь Бекхэм осудила мать за непристойный вид

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала изданию Daily Mail, что ее дочь Харпер Бекхэм раскритиковала чересчур откровенные наряды матери.

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По словам Виктории Бэкхем, ее десятилетняя дочь заявила, что не одобряет одежду матери, в которой та выступала в составе женского музыкального коллектива Spice Girls, и назвала ее образы недопустимыми.

«Недавно она сказала мне: "Мама, я видела несколько твоих фотографий, сделанных во времена участия в группе Spice Girls, и твои юбки были просто неприемлемы. Они были слишком короткими"»,

— призналась звезда.

Кроме того, исполнительница указала, что поинтересовалась у дочери, действительно ли она сама не будет впоследствии носить подобные предметы гардероба. «Ни в коем случае», — ответила на данный вопрос девочка. «Она не из тех детей, кто выходит на улицу с макияжем и в коротких топах», — добавила Бекхэм.