Эмма Уотсон пришла на показ в дизайнерском жакете

Актриса Эмма Уотсон появилась в первом ряду зрителей на показе Schiaparelli в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
Компанию звезде "Гарри Поттера" на показе составили ее близкий друг, журналист Дерек Блазберг и модель Хантер Шафер. Для выхода в свет Эмма Уотсон выбрала жакет фрачного типа из Schiaparelli из коллекции "Весна-Лето 2022" с гипертрофированным воротником, который скомпоновала с белой рубашкой и потертыми серыми джинсами, разорванными на колене. Ансамдль завершили тяжелые ботинки-челси.
Отмечается, что на показ, проходящий в Музее декоративных искусств, Эмма Уотсон и Дерек Блазберг пришли пешком из отеля Ritz. Перед местом проведения шоу актриса поприветствовала толпу фанатов помахиванием руки. Неделя высокой моды проходит в Париже с 4 по 7 июля.