Эмма Уотсон пришла на показ в дизайнерском жакете

Актриса Эмма Уотсон появилась в первом ряду зрителей на показе Schiaparelli в рамках Недели высокой моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

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Компанию звезде "Гарри Поттера" на показе составили ее близкий друг, журналист Дерек Блазберг и модель Хантер Шафер. Для выхода в свет Эмма Уотсон выбрала жакет фрачного типа из Schiaparelli из коллекции "Весна-Лето 2022" с гипертрофированным воротником, который скомпоновала с белой рубашкой и потертыми серыми джинсами, разорванными на колене. Ансамдль завершили тяжелые ботинки-челси.