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48 минут назад

Перечислена лучшая обувь для широких джинсов

Lenta.ru

Модные редакторы перечислили обувь, которая лучше всего подходит трендовым в текущем сезон широким джинсам. Подборка появилась на сайте Refinery29.

Перечислена лучшая обувь для широких джинсов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты заявили, что в 2022 году на смену вышедшим из моды скинни-джинсам пришли оверсайз-модели брюк. По словам авторов материала, актуальными стали штаны свободного кроя с широкими штанинами, которые сужаются к низу, а также джинсы-клеш и варианты из денима, напоминающие брюки-карго из 2000-х годов.

Отмечается, что с любым типом джинсов идеально смотрятся туфли на высоком и низком каблуке яркой расцветки. Стилисты, в частности, рекомендуют обратить внимание на босоножки на высокой платформе и модели с перьями или стразами. В то же время любителям грубого стиля они советуют приобрести лоферы или клоги на массивной подошве.

Кроме того, в список вошли кроссовки, которые, по мнению редакторов, лучше сочетаются к широкими брюками, нежели не менее популярные кеды. «Выбирайте более спортивные варианты. Например, продукцию Asics или New Balance — это нестареющая классика», — заключили они.

В мае блогерша Крисси Би показала джинсы, которые станут идеальным выбором для женщин с пышными формами. Специалистка посоветовала женщинам с объемными формами не носить джинсы со средней и низкой посадкой, чтобы избежать «эффекта маффина», при котором живот и бока нависают над поясом. Оптимальное решение — брюки с высокой талией из материала на стрейчевой основе.

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