Перечислена лучшая обувь для широких джинсов

Модные редакторы перечислили обувь, которая лучше всего подходит трендовым в текущем сезон широким джинсам. Подборка появилась на сайте Refinery29.

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Журналисты заявили, что в 2022 году на смену вышедшим из моды скинни-джинсам пришли оверсайз-модели брюк. По словам авторов материала, актуальными стали штаны свободного кроя с широкими штанинами, которые сужаются к низу, а также джинсы-клеш и варианты из денима, напоминающие брюки-карго из 2000-х годов.

Отмечается, что с любым типом джинсов идеально смотрятся туфли на высоком и низком каблуке яркой расцветки. Стилисты, в частности, рекомендуют обратить внимание на босоножки на высокой платформе и модели с перьями или стразами. В то же время любителям грубого стиля они советуют приобрести лоферы или клоги на массивной подошве.

Кроме того, в список вошли кроссовки, которые, по мнению редакторов, лучше сочетаются к широкими брюками, нежели не менее популярные кеды. «Выбирайте более спортивные варианты. Например, продукцию Asics или New Balance — это нестареющая классика», — заключили они.