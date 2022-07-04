Как выбирать одежду, чтобы она скрывала недостатки

Подбирая образ и желая при этом с его помощью скрыть свои недостатки, помните, что лучшим способом будет не просто не привлекать внимания к вашим "слабым местам", а отвести его в сторону ваших достоинств. Например, если вас не устраивают ваши бедра, не зацикливайтесь на том, как их спрятать, а озаботьтесь тем, как подчеркнуть вашу узкую талию. Сделав это, вы подчеркнете свои достоинства, и все внимание будет приковано именно к ним.