Как выбирать одежду, чтобы она скрывала недостатки

Подбирая образ и желая при этом с его помощью скрыть свои недостатки, помните, что лучшим способом будет не просто не привлекать внимания к вашим "слабым местам", а отвести его в сторону ваших достоинств. Например, если вас не устраивают ваши бедра, не зацикливайтесь на том, как их спрятать, а озаботьтесь тем, как подчеркнуть вашу узкую талию. Сделав это, вы подчеркнете свои достоинства, и все внимание будет приковано именно к ним.
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Рамблер спросил у эксперта, как с помощью одежды спрятать ту часть тела, которая, на ваш взгляд, не является достоинством.
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Широкие бёдра и маленький рост
Если вы обладательница широких бёдер при невысоком росте, старайтесь одеваться так, чтобы ваша фигура от талии до низа выглядела как можно нейтральнее.
Одежда, выдержанная в одном цвете от талии до низа (например, юбка, брюки, обувь в одном цвете)
Удлиненное платье полуприлегающего кроя.
Прямой, удлиненный пиджак, жилет или блуза, прикрывающие бёдра.
Вам не подойдет:
Короткая юбка или платье
Узкие брюки, джинсы, легинсы.
Широкий пояс на талии.
Широкая талия
Если объем вашей талии оставляет желать лучшего, то носите одежду, свободную в области талии. В противовес невыраженной талии старайтесь приковать внимание окружающих к вашим достоинствам, которых, без сомнения, у вас достаточно!
Пояс или ремень с декоративной отделкой, привлекающий внимание.
Недостаточно длинные ноги
Любая фигура должна быть пропорциональна, а если это не так, глаз будто подмечает, что что-то неверно. Однако важно помнить, что мы все асимметричны и среди нас нет идеальных, и даже если вы обладательница не слишком длинных ног, это все визуально поправимо.
Вам подойдет:
Покрой платья или блузки с завышенной талией.
Цвет верха и низа в образе в одном цвете (монохром).
Обувь на высоком каблуке.
Прямые, чуть прилегающие жакеты, жилеты, кардиганы.
Не подойдет:
Брюки или юбка с заниженной талией.
Пояс с декоративной отделкой.
Светлая блуза, заправленная в тёмную юбку.
Стремясь выглядеть великолепно, заботьтесь в первую очередь о том, чтобы козыри вашей внешности, ваши достоинства, были поданы максимально эффектно и броско. Одновременно с этим старайтесь не демонстрировать окружающим ваши «слабые места».