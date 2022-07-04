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1 час назад

Как выбирать одежду, чтобы она скрывала недостатки

Мира Маркина
Ольга Федотоваэксперт

Подбирая образ и желая при этом с его помощью скрыть свои недостатки, помните, что лучшим способом будет не просто не привлекать внимания к вашим "слабым местам", а отвести его в сторону ваших достоинств. Например, если вас не устраивают ваши бедра, не зацикливайтесь на том, как их спрятать, а озаботьтесь тем, как подчеркнуть вашу узкую талию. Сделав это, вы подчеркнете свои достоинства, и все внимание будет приковано именно к ним.

Как выбирать одежду, чтобы она скрывала недостатки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рамблер спросил у эксперта, как с помощью одежды спрятать ту часть тела, которая, на ваш взгляд, не является достоинством.

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Широкие бёдра и маленький рост

Если вы обладательница широких бёдер при невысоком росте, старайтесь одеваться так, чтобы ваша фигура от талии до низа выглядела как можно нейтральнее.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету
Вам подойдёт:
  1. Одежда, выдержанная в одном цвете от талии до низа (например, юбка, брюки, обувь в одном цвете)
  2. Удлиненное платье полуприлегающего кроя.
  3. Прямой, удлиненный пиджак, жилет или блуза, прикрывающие бёдра.
Вам не подойдет:
  1. Короткая юбка или платье
  2. Узкие брюки, джинсы, легинсы.
  3. Широкий пояс на талии.

Широкая талия

Если объем вашей талии оставляет желать лучшего, то носите одежду, свободную в области талии. В противовес невыраженной талии старайтесь приковать внимание окружающих к вашим достоинствам, которых, без сомнения, у вас достаточно!
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету

Вам подойдет:

  1. Пиджак, платье прямого кроя.
  2. Свободный жилет или кардиган, блуза на выпуск.
  3. Длинный узкий шарф, длинные бусы.

Не подойдет:

  1. Блуза, заправленная в юбку.
  2. Фасоны, облегающие фигуру в области талии.
  3. Пояс или ремень с декоративной отделкой, привлекающий внимание.

Недостаточно длинные ноги

Любая фигура должна быть пропорциональна, а если это не так, глаз будто подмечает, что что-то неверно. Однако важно помнить, что мы все асимметричны и среди нас нет идеальных, и даже если вы обладательница не слишком длинных ног, это все визуально поправимо.

Вам подойдет:

  1. Покрой платья или блузки с завышенной талией.
  2. Цвет верха и низа в образе в одном цвете (монохром).
  3. Обувь на высоком каблуке.
  4. Прямые, чуть прилегающие жакеты, жилеты, кардиганы.

Не подойдет:

  1. Брюки или юбка с заниженной талией.
  2. Пояс с декоративной отделкой.
  3. Светлая блуза, заправленная в тёмную юбку.
Стремясь выглядеть великолепно, заботьтесь в первую очередь о том, чтобы козыри вашей внешности, ваши достоинства, были поданы максимально эффектно и броско. Одновременно с этим старайтесь не демонстрировать окружающим ваши «слабые места».
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету
Мода,Ольга Федотова,
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