Долой диеты: как стать стройнее с помощью одежды

Считаете, что для красивой одежды нужно похудеть? Тогда повторяем, как мантру: нет неправильных фигур, но есть неправильные вещи! Что покупать обладательницам женственных форм и как это носить — разбираемся вместе с Полли Рыжовой, популярным стилистом, основательницей журнала Style и авторской школы стиля.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Низкую посадку — долой!

Поясные изделия на высокой посадке акцентируют талию, утягивают живот, визуально удлиняют ноги. Главное — выбирать брюки и юбки из плотной ткани — например, костюмной или джинсовой.

Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с аппетитными формами.

Обувь в монохроме

Стать выше и стройнее поможет обувь, подобранная в тон одежды. Например, к белому костюму добавляем светлые туфли, к черному — темные. Такой total look, не имея контрастного стыка между корпусом и ногами, зрительно вытягивает силуэт.

Особенно хорошо это работает в случае с брюками в пол, когда они прикрывают часть туфель. Для такой элегантной вариации подойдут брюки клеш или палаццо.

Акценты в образе

Грамотно используя аксессуары, можно также подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее особенности. Девушкам размера «плюс» лучше отдать предпочтение лаконичным сумкам жесткой формы. Бесформенные «мешки» и микросумки будут добавлять ненужного объема.

Солнцезащитные очки выбираем внушительных габаритов и геометрической формы — например, квадратной. Отказываемся от узких и маленьких округлых оправ — они расширяют лицо.