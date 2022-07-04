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15 часов назад

Долой диеты: стилист рассказала, как стать стройнее с помощью одежды

Passion.ru

Считаете, что для красивой одежды нужно похудеть? Тогда повторяем, как мантру: нет неправильных фигур, но есть неправильные вещи! Что покупать обладательницам женственных форм и как это носить — разбираемся вместе с Полли Рыжовой, популярным стилистом, основательницей журнала Style и авторской школы стиля.

Долой диеты: как стать стройнее с помощью одежды
Фото: Passion.ruPassion.ru

Низкую посадку — долой!

Поясные изделия на высокой посадке акцентируют талию, утягивают живот, визуально удлиняют ноги. Главное — выбирать брюки и юбки из плотной ткани — например, костюмной или джинсовой.

Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с аппетитными формами.

Обувь в монохроме

Стать выше и стройнее поможет обувь, подобранная в тон одежды. Например, к белому костюму добавляем светлые туфли, к черному — темные. Такой total look, не имея контрастного стыка между корпусом и ногами, зрительно вытягивает силуэт.

Особенно хорошо это работает в случае с брюками в пол, когда они прикрывают часть туфель. Для такой элегантной вариации подойдут брюки клеш или палаццо.

Акценты в образе

Грамотно используя аксессуары, можно также подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее особенности. Девушкам размера «плюс» лучше отдать предпочтение лаконичным сумкам жесткой формы. Бесформенные «мешки» и микросумки будут добавлять ненужного объема.

Солнцезащитные очки выбираем внушительных габаритов и геометрической формы — например, квадратной. Отказываемся от узких и маленьких округлых оправ — они расширяют лицо.

В поиске украшений обращаем внимание на продолговатые версии. Это могут быть удлиненные цепочки, колье-галстук, струящиеся серьги. С их помощью в образе появится дополнительная вертикаль. Чем больше вертикальных линий в аутфите, тем стройнее выглядит фигура.

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