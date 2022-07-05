Chanel впервые представили на подиуме полную модель в виде невесты

Французский модный дом Chanel впервые выпустил на подиум полную модель в образе невесты. Соответствующие снимки появились на Vogue Runway.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во вторник, 5 июля, люксовый бренд представил новую кутюрную коллекцию осень-зима 2022-2023 в рамках Недели высокой моды в Париже. Традиционным завершением показа стал свадебный наряд, который продемонстрировала голландская плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.

Манекенщица вышла на подиум в пышном белом платье с корсетным лифом без бретелей. К образу были подобраны накидка с бахромой и контрастные черные туфли «Мэри Джейн» на невысоком каблуке. Прическу Кортлев дополнил бант в тон комплекту.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в РФ. Также временно закрыты магазины Hermes и Chanel.