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23 минуты назад

Стилист рассказала, чем можно заменить популярные вещи

Москва24

Стилист Юлия Литвиненко рассказала, чем можно заменить популярные узкие джинсы, белые футболки, платья на тонких бретелях, шорты и худи, а также объемные джинсовые куртки.

Стилист рассказала, чем можно заменить популярные вещи
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, узкие джинсы можно заменить молочными легинсами фактуры "лапша" в сочетании с объемной рубашкой или футболкой ниже бедер. Она подчеркнула, что ходить в легинсах и коротком топе по городу недопустимо, такой образ больше подходит для спортивного зала.

Вместо базовой белой футболки можно носить тельняшку, считает стилист. По ее словам, нужно выбирать вещь с неширокими горизонтальными линиями и сочетать с льняными брюками.

В качестве альтернативы платьям с тонкими бретелями Литвиненко посоветовала приобрести сарафан с широкими лямками или платья на запах в принте мильфлер. Также можно носить хлопковые платья с объемными рукавами или с открытой зоной декольте.

Набор из шорт и худи стилист предложила разделить, нося худи с велосипедками, а шорты – с тельняшкой. Джинсы с завешенной талией, по словам специалиста, лучше заменить на широкие модели брюк из шелка или льна, а белую рубашку – на розовую, голубую или желтую.

Объемные джинсовые куртки рекомендуется заменить на жакеты, а туфли с необычным каблуком, которые утяжеляют образ, – на обувь с небольшим каблуком, сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Мода,Юлия Литвиненко,
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