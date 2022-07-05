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2 часа назад

Блогерша уличила модные бренды в обмане покупателей в примерочных магазинов

Lenta.ru

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда, Австралия, уличила модные бренды в обмане покупателей в примерочных своих магазинов. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), насчитывающем более 650 тысяч подписчиков, обратили внимание в Daily Mail.

Модные бренды уличили в обмане покупателей в примерочных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В течение одного дня 25-летняя девушка фотографировалась в одном и том же нижнем белье в примерочных разных торговых точек. Во время эксперимента Ленеган показала, как свет, ракурс и качество зеркала визуально меняют ее фигуру. Так, например, в помещениях с мягким освещением ее кожа выглядела ровной и упругой, в то время как холодный яркий свет подчеркивал жировые складки и целлюлит на бедрах.

«В одном бутике ты чувствуешь себя превосходно, но другой тебя сильно огорчает. В одном бутике ты кажешься себе стройной, но в другом — выглядишь намного крупнее. Одно зеркало прибавляет тебе сантиметры роста, а другое — лишние килограммы. Этот список можно продолжать бесконечно», — пожаловалась она в описании к серии коллажей.

Мода,
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