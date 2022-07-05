Модные бренды уличили в обмане покупателей в примерочных

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда, Австралия, уличила модные бренды в обмане покупателей в примерочных своих магазинов. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), насчитывающем более 650 тысяч подписчиков, обратили внимание в Daily Mail .

В течение одного дня 25-летняя девушка фотографировалась в одном и том же нижнем белье в примерочных разных торговых точек. Во время эксперимента Ленеган показала, как свет, ракурс и качество зеркала визуально меняют ее фигуру. Так, например, в помещениях с мягким освещением ее кожа выглядела ровной и упругой, в то время как холодный яркий свет подчеркивал жировые складки и целлюлит на бедрах.