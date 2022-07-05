Монохром, текстурные ткани и не только: 8 трендов пляжной моды

Эксперты сети салонов женского белья Estelle Adony рассказали, какие купальники в моде этим летом.

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Абстрактные цветочные орнаменты. Садовые и тропические цветы

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Цветочные и растительные орнаменты — непреходящая летняя классика, этот тренд нам диктует сама природа. Это сезон — не исключение. Многообразие и благоухание южных садов и красота тропической флоры послужили вдохновением для коллекций таких брендов, как Andres Sarda, Maryan Mehlhorn, Shan, PrimaDonna и Lenny Niermeyer, а также Gottex.

Интересные варианты принтов, объединяющие флору и фауну, можно найти у итальянского бренда Pin-Up Stars, где с помощью сочных цветов и контрастов создаются запоминающиеся яркие образы. Правильно выбрать размер флористических орнаментов несложно, все зависит от роста — чем он выше, тем крупнее цветы и наоборот. Также, выбирая модели с цветочными притами в сочетании с темными монохромными вставками, вы можете легко скорректировать вашу фигуру.

Анималистические принты: кошки, зебры и змеи

Еще один не менее востребованный тренд сезона тоже был подсказан нам природой. Это — анималистические принты, которые снова завоевывают модный Олимп.

Окрас представителей семейства кошачьих никогда не остается незамеченным, он сразу выдает страстную и женственную натуру. Ищите эти соблазнительные модели у Melissa Odabash, Aubade, Gottex, Marie Jo и PrimaDonna, эти бренды предлагают слитные и раздельные купальники, а также пляжную одежду с принтами в виде пятен ягуара, леопарда, полосок зебры или кожи питона.

Обратите внимание, что с броскими анималистическими принтами важно соблюсти баланс — подобрать обувь, сумку и парео приглушенных природных оттенков, а для вечернего выхода к бассейну подойдут аксессуары из фактур с металлизированным блеском.

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Модный монохром: элегантный белый и изысканный черный

Эффектные черный и белый — вечная монохромная классика. Одно из достоинств монохрома — это то, что образ никогда не будет выглядеть перегруженным, даже при обилии деталей и в сочетании с разноцветными аксессуарами. Очень изысканно смотрятся черные и белые модели с яркими деталями: поясами, пряжками и кольцами, особенно если они выполнены из блестящего металла. Например, минималистичный черный купальник бикини Andres Sarda, украшенный стильными металлическими деталями на бретелях, или роскошный слитный купальник Melissa Odabash с ультрамодным вырезом халтер, который выглядит изысканно благодаря золотистому украшению на шее.

Потрясающей красоты белый слитный купальник с глубоким вырезом или изысканны черный с роскошным поясом с золотистой пряжкой от Lise Charmel — просто невозможно выбрать один, мы рекомендуем вам взять оба.

В черном цвете очень стильно смотрятся сексуальные монокини, такие как у Aubade, Pin-Up Stars и LIVY. Кстати, монокини — это еще один модный тренд сезона, так что обатите на эти модели особое внимание.

Однотонные: неон, морская волна и нежная пастель

Этим летом на пляже снова будет доминировать цветной монохром, но в этот раз варианты цветов стали более разнообразными: яркие неоновые, веселые и жизнерадостные фруктовые оттенки, все цвета моря и тропической зелени, а также нежные пастельные варианты желтого, сиреневого, розового и небесно-голубого цвета.

Бренды: Melissa Odabash, Gottex, SHAN, DNUD, LIVY, Marlies Dekkers и Aubade

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Монохром и текстурные ткани

Одним из главных хитов наступающего лета станут минималистичные монохромные купальники из тканей с шероховатой текстурой. Это могут быть ткани в рубчик или с другим мелким фактурным рисунком. Дизайн моделей напоминает гладкое бесшовное белье с минималистичными бра, топами, боди. Такие модели представлены у Watercult, Bond-Eye Swim, Sorbet Island и Melissa Odabash.

Женственный спорт

Вот уже несколько лет спортивный стиль прочно занимает свои позиции в пляжной моде. И действительно, где же еще, как не на пляже продемонстрировать свои достижения, да еще и в выгодно подчеркивающем их купальнике. Высокотехнологичные материалы, застежки-молнии, плавные линии и эргономичные фасоны — эти элементы спортивного стиля, присутствуют в коллекциях многих брендов уже давно. Однако в этом сезоне спортивный стиль стал мягче, так как в нем появились женственные соблазнительные элементы. Эта тенденция не случайна, она отражает общемировой тренд — возрождение романтического женственного стиля.

Если вы посмотрите на спортивные модели от Lise Charmel, Melissa Odabash, Andres Sarda, SHAN и Watercult, вы увидите нежные оттенки, мягкие линии, топы на одно плечо, соблазнительные вырезы и даже милые бантики на бикини. У Andres Sarda вы также найдете комплекты с длинными рукавами, которые отсылают еще к одному виду спорта, повлиявшему на современную пляжную моду — дайвингу.

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Особенности дизайна. Топы-шторки, глубокие вырезы и завязки

Каждый сезон в пляжной моде популярны разные дизайны купальников, в прошлом сезоне в моде были треугольники-шторки, слитные купальники и mix&match, в этом году эти тенденции остались, но дополнились новыми элементами. Своеобразная уличная мода переворачивать вверх ногами лифы-шторки, натолкнула дизайнеров на мысль создать похожую модель, в результате чего появился легкий топ-шторка на тонких веревочках с разрезом по центру груди, как у Melissa Odabash и Bond-Eye Swim. Глубокие соблазнительные вырезы у слитных купальников встречались и раньше, но в этом сезоне они есть почти в каждой коллекции и легко смогут стать частью не только пляжного, но и вечернего образа.

Также яркий тренд сезона — мини-бикини на веревочках, завязках и бантиках, который пришел к нам из конца 70-х. Эти модели есть почти у всех брендов, так что выбор просто огромный.

Морские полоски или новая интерпретация классики