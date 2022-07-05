Идеальная фигура. Советы специалиста по фотосъемке на пляже

Лето в самом разгаре. Жаркая, солнечная погода, а значит, самое время отправиться на пляж. И каждый, конечно, хочет запечатлеть эти яркие мгновенья на камеру.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Но как же подать свой силуэт в выгодном свете? Советы, которые помогут сделать фигуру эффектной на снимках, нашим читателям дает руководитель творческой студии «Фотосапиенс» КЦ «Рублево» Людмила Сабанина.

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«Если человек снимает не на телефон, а на фотоаппарат, то кроме того, что нужно скрывать недостатки фигуры при съемке на пляже днем, у него будут определенные сложности с контровым светом. Когда у нас солнышко находится за спиной героя съемки, есть большая вероятность получить очень темные кадры, — предупреждает эксперт. — Для того чтобы получить нормальную картинку, нужно просто знать об этой особенности. Сделав один снимок, посмотрите, какая картинка у вас получилась: не слишком ли она темная, нет ли ненужных пересветов».

СИЛУЭТ НА ФОНЕ

Между тем, при интенсивном солнечном свете можно отлично снимать силуэты. Качество обеспечивается настройкой параметров фотокамеры и контрольным кадром.

«Если получили прям черного человечка на фоне неба, солнца – супер! Это то, что нам нужно», — поясняет Людмила

Когда мы снимаем силуэты, важно обратить внимание на то, что человек должен стоять максимально «широко»: руки не прижаты к телу, ноги не вместе. Иначе получится невнятный образ. Если человек стоит боком, должен четко читаться профиль: выделяться нос, линия губ, тогда будет красиво.

«Если снимаем на телефон, особо настраивать вручную ничего не нужно. Он сам автоматически экспозицию подтянет, и все будет более-менее нормально освещено», — говорит Сабанина.

Мы говорим о любителях, а не о профессионалах, которые все могут поправить с помощью фоторедакторов. Здесь очень важно следить за позой человека. Если вы видите, что кадр в определенной позе получается неудачным, попросите человека встать по-другому. Экспериментируйте.

ЧТО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ДЕВУШЕК

Не нужно ставить модель фронтально, когда оба плеча и обе бедренные кости смотрят в камеру. Это делает нас визуально шире. Также будьте аккуратными при съемке с верхнего ракурса, когда мы снимаем с точки, расположенной выше, чем человек. Так можно исказить пропорции фигуры, сделать ноги короткими, голову непропорционально большой. С нижнего ракурса снимать хорошо, мы так удлиняем ноги нашей модели.

Если девушка стоит, мы просим ее перенести вес тела на одну ногу, вторую поставить свободно или на носочек и развернуть одно плечо в сторону от снимающего. Выбирая, к примеру, правую ногу опорной, левое плечо уводим назад, правое, наоборот, чуть подаем вперед и голову поворачиваем в сторону правого плеча. Это так называемая S-образная линия красоты.

«В положении сидя можно вытянуться, как русалочка для того, чтобы разгладился живот. Поджимая ноги к себе, подвинуть их нужно максимально близко. Следим за тем, чтобы не выпячивался живот, и модель не сутулилась», — советует фотограф.

Когда снимаем девушку сзади, следим, чтобы она не стояла прямо на камеру и контролируем складки на спине в области боков. Для этого нужно таз немного отвести назад, а плечи наоборот наклонить слегка вперед.

«Если наша модель в купальнике чувствует себя в кадре неуверенно или не довольна получившимися снимками, можно предложить надеть парео, пляжную тунику, шорты – они помогут нивелировать какие-то особенности фигуры», — отмечает Людмила Сабанина.

ДЛЯ СИЛЬНОГО ПОЛА

В случае, когда герой съемки имеет худощавое телосложение, разворачиваем его фронтально к камере, просим подать плечи чуть вперед, тогда они будут казаться шире. В позе, когда мужчина скрестил руки на груди, у него сразу становится шире запястья и предплечья.