В Vogue назвали самые модные модели брюк этого лета

Модный эксперт Джой Монтгомери перечислила самые актуальные фасоны брюк для этого лета. Своими рекомендациями она поделилась в колонке британского Vogue.

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В своей колонке Джой Монтгомери предлагает обратить внимание на пять разных моделей, которые, по ее словам, будут в тренде летом 2022 года. В первую очередь, модный редактор говорит о широких льняных брюках, вдохновленных модными образами 50-х годов. На жаркую погоду она предлагает вязанные модели штанов, выполненные в технике кроше.

Еще один отличный летний вариант, по ее мнению, - легкие широкие брюки с графичными узорами. На четвертом месте – брюки с вертикальными полосками, которые, как и модели с графичными принтами, Монтгомери предложила сочетать с однотонными белыми футболками.