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1 час назад

Названа самая модная одежда для мужчин

Lenta.ru

В российском модном бренде «Снежная Королева» назвали самую модную одежду для мужчин. Соответствующие рекомендации руководителя PR-направления компании Ольги Демидовой поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 5 июля.

Названа самая модная одежда для мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт утверждает, что в последние несколько сезонов мужская мода становится более выразительной и диктуется глобальными тенденциями, в частности разумным потреблением. Так, гардеробы все чаще составляются по принципу капсулы, в которой базовые вещи высокого качества легко сочетаются между собой.

По мнению специалиста, свою актуальность не утрачивают сорочки, причем не только классические модели, но и варианты в стиле кежуал. По этой причине стоит присмотреться к рубашкам с гавайскими принтами и однотонным льняным с воротником мао (воротник-стойка с закругленными краями). Упомянутые предметы гардероба будут удачно сочетаться с любыми брюками, джинсами или шортами.

Утверждается, что в мужском гардеробе также необходимы шорты из фактурного трикотажа или льна, а также брюки-каррот. Последние отличаются защипами в области бедер и зауженными низами.

Кроме того, в бренде перечислили самые трендовые оттенки, переходящие из сезона в сезон. В их числе оливковый, сливочный и различные оттенки синего: от небесно-голубого до насыщенного темного.

Мода,Ольга Демидова,
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