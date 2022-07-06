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46 минут назад

Рената Литвинова стала моделью на показе Balenciaga

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова стала моделью на показе испанского бренда Balenciaga в Париже. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Рената Литвинова стала моделью на показе Balenciaga
Фото: lenta.rulenta.ru

Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.

Отмечается, что вместе с Литвиновой в демонстрации кутюрной коллекции марки приняли участие телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян, актриса Николь Кидман, певица Дуа Липа, а также модели Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.

Ранее уехавшая в Париж в мае Литвинова заявила, что начала учить французский язык.

«Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!» — отметила 55-летняя артистка.

Кроме того, звезда рассказала, чем еще занимается во Франции. Актриса пояснила, что продолжает лечиться и работать — она занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В проекте, над которым сейчас трудится Литвинова, задействованы костюмы бренда Balenciaga, креативным директором которого является близкий друг артистки Демна Гвасалия.

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