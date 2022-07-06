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3 часа назад

Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета

Lenta.ru

Стилистка Ханна Чан раскрыла удешевляющие женский образ цвета. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, испортить внешний вид могут предметы гардероба ярких оттенков, поскольку их трудно правильно сочетать с другими вещами и не каждая покупательница сможет составить из них элегантный наряд. Взамен Чан предложила выбирать изделия нейтральных тонов, которые, по ее словам, выглядят дорого.

Кроме того, специалистка призвала избегать одежды из тонких, легко мнущихся материалов, а также вещей с различными узорами и принтами. «Дело не в том, что все узоры обязательно безвкусные, а в том, что сложно понять, какие из них смотрятся хорошо», — заявила автор видео.

Мода,
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