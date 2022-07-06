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2 часа назад

Стилистка назвала способ выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

Lenta.ru

Стилистка и фэшн-эксперт Саманта (фамилия неизвестна) назвала способ выглядеть современно в обтягивающих джинсах, которые вышли из моды. Соответствующим советом она поделилась в TikTok.

Назван способ выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В блоге девушка с никнеймом samanthastyleblog регулярно рассказывает о том, как правильно сочетать между собой старые вещи в гардеробе. Ролик под названием «Стилизуем вещи, от которых призывают избавиться в интернете» она посвятила скинни-джинсам. «Когда вы надеваете зауженные джинсы с облегающим топом, вы не создаете на себе никакой формы. Вместо этого я бы надела сверху вещь оверсайз», — заявила она. Для этого, по мнению инфлюэнсера, подойдут тренч или объемная белая рубашка.

Саманта отметила, что удачным завершением образа с джинсами-скинни могут стать кроссовки на массивной платформе, бейсболка и сумка яркого цвета.

Видео стало вирусным и набрало 237,6 тысячи просмотров. Другие пользователи TikTok поблагодарили героиню материала за совет в комментариях под постом. «Спасибо, что помогаешь собрать образ с определенной вещью, а не показываешь, чем ее заменить», «Джинсы-скинни обязательно вернутся, мода циклична!», «Спасибо за идею, мои зауженные брюки пролежали в шкафу вечность. Теперь настало их время!» — писали они.

Мода,
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