Назван способ выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

Стилистка и фэшн-эксперт Саманта (фамилия неизвестна) назвала способ выглядеть современно в обтягивающих джинсах, которые вышли из моды. Соответствующим советом она поделилась в TikTok.

В блоге девушка с никнеймом samanthastyleblog регулярно рассказывает о том, как правильно сочетать между собой старые вещи в гардеробе. Ролик под названием «Стилизуем вещи, от которых призывают избавиться в интернете» она посвятила скинни-джинсам. «Когда вы надеваете зауженные джинсы с облегающим топом, вы не создаете на себе никакой формы. Вместо этого я бы надела сверху вещь оверсайз», — заявила она. Для этого, по мнению инфлюэнсера, подойдут тренч или объемная белая рубашка.

Саманта отметила, что удачным завершением образа с джинсами-скинни могут стать кроссовки на массивной платформе, бейсболка и сумка яркого цвета.