Какие предметы гардероба нужно только в одном экземпляре

Блогерша Кайла Лена Луппино из США назвала предметы гардероба, которые необходимо иметь только в единственном экземпляре. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом native_minimalist, придерживающаяся минималистского образа жизни, рассказала, как освободить пространство дома и избавиться от лишних нарядов. Так, по ее словам, можно оставить лишь одну сумку приглушенного оттенка и ограничиться одним вариантом спортивной обуви.

«У меня есть пара кроссовок для пробежек, которые я также использую для тренировок и прогулок. Они нейтрального цвета, поэтому подходят ко всему», — пояснила девушка.