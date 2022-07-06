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1 час назад

Блогерша назвала необходимые только в одном экземпляре предметы гардероба

Lenta.ru

Блогерша Кайла Лена Луппино из США назвала предметы гардероба, которые необходимо иметь только в единственном экземпляре. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Какие предметы гардероба нужно только в одном экземпляре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом native_minimalist, придерживающаяся минималистского образа жизни, рассказала, как освободить пространство дома и избавиться от лишних нарядов. Так, по ее словам, можно оставить лишь одну сумку приглушенного оттенка и ограничиться одним вариантом спортивной обуви.

«У меня есть пара кроссовок для пробежек, которые я также использую для тренировок и прогулок. Они нейтрального цвета, поэтому подходят ко всему», — пояснила девушка.

Кроме того, подобное правило распространяется на часы и повязки на голову, отметила инфлюэнсерша.

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