Названа неуместная для каждого возраста одежда

Модный редактор The Sun Клемми Филдсенд назвала неуместную для каждого возраста одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По мнению эксперта, после 30 лет на улице не следует появляться в тренировочных штанах. При этом после 40 лет женщинам лучше отказаться от юбок длины мини, а мужчинам — от гавайских рубашек и плавок в общественных местах, добавила она.

Также журналистка посоветовала женщинам не носить кроп-топы после 35 лет, бикини — после 50, а по достижении 60-летнего возраста, по ее словам, необходимо исключить из гардероба туфли на шпильках и кожаные брюки.

Кроме того, Филдсенд порекомендовала мужчинам старше 50 лет избегать покупки джинсов с добавлением эластичных тканей.