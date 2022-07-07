Названы вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х

Дизайнеры марки отмечают, что одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тело. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.