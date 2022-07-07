Названы вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х

В российском модном бренде You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 7 июля.
Дизайнеры марки отмечают, что одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тело. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.
«Длина мини возвращается с новым социально-культурным посылом, чтобы совершить модную революцию в контексте принятия себя. Женщина имеет право распоряжаться своим телом без осуждения со стороны общества», — утверждают эксперты.
Еще одним трендом, который вернулся в моду спустя 20 лет, является мотоциклетный стиль. Для него характерно использование в образах элементов из кожи, латекса, а также корсетов, бандан, грубых ботинок и металлических цепей.
«Байкерский стиль позволяет выглядеть одновременно женственно и дерзко», — подчеркивают представители бренда.