Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Блогерша показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе

Lenta.ru

Блогерша Барбара Костелло показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 1,9 миллиона человек.

Блогерша показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 73-летней пользовательницы, чтобы понять, от каких вещей следует избавиться, необходимо применить простой лайфхак. Она порекомендовала разместить в шкафу неправильным образом наряды, которые давно не использовались. Например, развернуть вешалки с данными изделиями крючками наружу, если остальные расположены крючками внутрь.

«Если в ближайшее время я не надену эту одежду, она так и останется висеть неправильно. Так можно понять, что она не нужна», — пояснила инфлюэнсерша.

Помимо советов об организации пространства дома, Костелло делится со зрителями видео с кулинарными рецептами и нюансами проведения праздников. В описании аккаунта она называет себя бабушкой, указывая, что у нее есть четверо детей и восемь внуков.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители