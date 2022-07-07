Блогерша показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе

Блогерша Барбара Костелло показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 1,9 миллиона человек.
По словам 73-летней пользовательницы, чтобы понять, от каких вещей следует избавиться, необходимо применить простой лайфхак. Она порекомендовала разместить в шкафу неправильным образом наряды, которые давно не использовались. Например, развернуть вешалки с данными изделиями крючками наружу, если остальные расположены крючками внутрь.
«Если в ближайшее время я не надену эту одежду, она так и останется висеть неправильно. Так можно понять, что она не нужна», — пояснила инфлюэнсерша.
Помимо советов об организации пространства дома, Костелло делится со зрителями видео с кулинарными рецептами и нюансами проведения праздников. В описании аккаунта она называет себя бабушкой, указывая, что у нее есть четверо детей и восемь внуков.