Названы способы выглядеть элегантно без лишних затрат

Блогерша с никнеймом level_blue из Германии назвала способы выглядеть элегантно без лишних затрат. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, при создании наряда девушка призвала придерживаться классического стиля или минималистских тенденций. Кроме того, улучшить образ можно с помощью шляпы или шелкового шарфа, а также подчеркнутой ремнем талии. В то же время при выборе одежды следует отдавать предпочтение изделиям из натуральных тканей, отметила она.