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1 час назад

Названы способы выглядеть элегантно без лишних затрат

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом level_blue из Германии назвала способы выглядеть элегантно без лишних затрат. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Названы способы выглядеть элегантно без лишних затрат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, при создании наряда девушка призвала придерживаться классического стиля или минималистских тенденций. Кроме того, улучшить образ можно с помощью шляпы или шелкового шарфа, а также подчеркнутой ремнем талии. В то же время при выборе одежды следует отдавать предпочтение изделиям из натуральных тканей, отметила она.

Помимо этого, по словам инфлюэнсерши, необходимо придать волосам прикорневой объем, скорректировать форму бровей и следить за тем, чтобы на лице не было избытка косметики. Также в число ее рекомендаций вошел совет всегда сохранять осанку ровной.

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