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1 час назад

Стилист назвала модели платьев, в которых руки будут выглядеть подтянутыми

Газета.Ru

Автор блога Trending With Trina поделилась пятью лучшими типами рукавов, чтобы руки выглядели стройнее. Об этом сообщает The Sun.

Стилист назвала платья, в которых руки будут выглядеть подтянутыми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом вирусном ролике Трина примерила каждый из типов рукавов, чтобы наглядно показать разницу. Для своего первого образа блогер надела топ с диагональными рукавами, чтобы руки казались меньше. Второй показанный тип рукава — это рукава-колокольчики средней длины и струящиеся, отвлекающие внимание от дряблости верхней части руки. Прозрачные рукава также можно использовать, чтобы придать рукам более "сухой" вид. А рукава-кимоно могут полностью закрыть плечи.

Для своего финального образа Трина предложила использовать модель с открытыми плечами, так как она частично скрывает руки, но при этом не выглядит слишком объемной. Подписчики Трины высоко оценили модные советы и написали в комментариях: "Спасибо за это. У меня большие руки, и теперь я знаю, как носить платья и топы", "Люблю эти правила стиля. У моих обвисших рук теперь есть шанс загореть".

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