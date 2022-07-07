Как одеваться летом в офис: 5 идей на любой случай

Деловая мода за время удаленки несколько ослабила свои позиции и сейчас строгий дресс-код соблюдается только во время важных встреч на высоком уровне. В остальных случаях превалирует повседневный стиль, но это вовсе не значит, что можно приходить на встречу в пижаме — все-таки деловая мода не стала на столько демократичной. На что обратить внимание в этом сезоне и у каких российских брендов искать эти вещи читайте в нашем обзоре.

Фото: WMJ WMJ

Платье-рубашка

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В летнее время года платья-рубашки выходят на первый план, уверенно вытесняя из нашего гардероба платья-футляры, которые в свое время всем так полюбились — от секретарей до топ-менеджеров. Обратить внимание стоит на модели из тканей, в которых не будет жарко: лен, хлопок, шелк. Актуальны модели-трансформеры: если затянуть кулиску, то платье сядет прямо по фигуре, а если отпустить, то оно будет свободного кроя.

Еще один интересный вариант — платье с разрезами на плечах или спине. Подобные модели можно найти в коллекции питерского бренда базовой одежды Gate31 и они представлены в нескольких классических цветах.

Также интересно выглядят платья с принтами и вышивками, что добавляет им чуточку летней беззаботности. Такие, например, есть в коллекции российского бренда First in Space, который многим полюбился за свои авторские и всегда разные принты. Как говорит дизайнер бренда Поля Мещерякова: «Мы делаем одежду, чтобы радовать людей». Отсюда принты, которые щедро рассыпаны по самым будничным вещам и помогают подчеркнуть индивидуальность тем, кто выбирает удобную одежду на каждый день, но хочет выделяться из общей массы. Все принты уникальны и не повторяются из коллекции в коллекцию. В основе сезонных коллекций бренда — несколько капсул, каждая со своим названием, отражающим суть принтов — «Старик и море», «Моя Мексика», «Записки сумасшедшего ботаника» и другие.

Брючный костюм яркого цвета или с принтом

На смену лаконичным деловым костюмам классической цветовой гаммы, одевая которые, мы так хотели подчеркнуть собственный профессионализм и выдержку, пришли яркие модели сочных оттенков бирюзового, фуксии, лимонного, лавандового. Впрочем, это вовсе не значит, что в них вы будете выглядеть не по-деловому. Прямое тому доказательство недавно прошедший ПМЭФ. Участницы и гостьи форума чаще всего выбирали как раз цветные брючные костюмы. Цветные костюмы в этом сезоне есть в коллекциях многих российских брендов — Lesyanebo, Lime, Emka и других. Тем, кто предпочитает принты, подойдут льняные модели в тонкую полоску, как у 12Storeez. Более смелым стоит присмотреться к ярким принтам, которые подчеркнут вашу самобытность. Такой костюм мы нашли у российской марки First in Space: в основу взят классический льняной костюм, но благодаря укороченной длине брюк и принтам с мексиканскими мотивами он выглядит более творческим.

Шорты + блейзер

Летняя интерпретация классического костюма пока не завоевала сердца модниц, но такую попытку уже неоднократно предпринимала. Последняя – в 2020-м году, когда комбо из блейзера и бермудов можно было увидеть в коллекциях Max Mara, Givenchy, Ryan Roche. В этом сезоне эта модная двойка получила новое прочтение – сочетание рубашки и шортов, что отчасти отсылает нас к костюмам-палаццо. Ищем их в коллекциях 1811 и The Robe. Если вы решили остановиться на классических шортах и блейзерах, то загляните в Lime или 12Storeez.

Костюм палаццо

То ли стильная пижама, то ли костюм — с первого взгляда разобраться действительно сложно. Ставку стоит сделать на варианты с принтами — абстрактными или геометрическими выбирать вам. Причем брюки от такого костюма отлично сочетаются не только с шелковыми топами (самый очевидный вариант), но и с простыми белыми футболками из плотного хлопка и джинсовыми куртками либо жакетами из цветного твида.

Белая рубашка или футболка с ярким акцентом