Стилистка раскрыла способ скрыть выпирающий живот

Стилистка из Нью-Йорка Мак Роуз раскрыла простой способ замаскировать выпирающий живот одеждой. Соотвествующий ролик она опубликовала в TikTok.
Так, юзерша с никнеймом officialmacrose посоветовала покупать джинсы на один или два размера больше. Данный лайфхак касается моделей свободных силуэтов. Утверждается, что дополнительный эффект оверсайз поможет визуально скорректировать формы и скрыть живот. В случае, если вещь велика в талии, ее можно закрепить с помощью ремня.
Роуз также рекомендует отказаться от зауженных брюк-сигарет, подчеркивающих особенности фигуры, в пользу моделей на резинке из легких тканей, например, льна.
«В них комфортно, как в пижаме. Кроме того, за пояс можно аккуратно заправить футболку», — отметила она.
Упомянутый ролик набрал более 220 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети принялись благодарить автора за лайфхаки.
«Вчера я расплакалась, увидев, как мой живот выглядит в брюках. Спасибо тебе», «Первое по-настоящему полезное видео», «Мне нравятся идеи бодипозитива, но иногда хочется скрыть некоторые зоны», — писали юзеры.