Стилистка раскрыла способ скрыть выпирающий живот

Так, юзерша с никнеймом officialmacrose посоветовала покупать джинсы на один или два размера больше. Данный лайфхак касается моделей свободных силуэтов. Утверждается, что дополнительный эффект оверсайз поможет визуально скорректировать формы и скрыть живот. В случае, если вещь велика в талии, ее можно закрепить с помощью ремня.