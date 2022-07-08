Российская стилистка назвала свадебный тренд 2022

Данный предмет гардероба не только оказался в центре внимания, но и в будущем закрепится в списке популярных изделий для невест, объяснила стилистка. «Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде», — отметила собеседница издания. Кроме того, по ее словам, на данный момент девушки могут выбирать в качестве наряда на торжество брючные костюмы, причем не только белого цвета, но и актуального розового оттенка.