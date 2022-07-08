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1 час назад

Российская стилистка назвала свадебный тренд 2022

Lenta.ru

Российский эксперт по имиджу и стилю, член высшего экспертного совета Академии социальных технологий Анна Чигиринских назвала свадебный комбинезон трендом лета 2022 года. Комментарий специалистки приводит РИА Новости.

Российская стилистка назвала свадебный тренд 2022
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Данный предмет гардероба не только оказался в центре внимания, но и в будущем закрепится в списке популярных изделий для невест, объяснила стилистка. «Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде», — отметила собеседница издания. Кроме того, по ее словам, на данный момент девушки могут выбирать в качестве наряда на торжество брючные костюмы, причем не только белого цвета, но и актуального розового оттенка.

В то же время креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина отметила в числе трендов платья-сорочки. «Очень простые, но с красивыми отделками из кружева или ручными объемными цветами», — описала она указанные модели. Помимо того, Юдашкина пояснила, что, несмотря на появление свадебных образов ярких оттенков, лидирующими тонами остаются молочный, кремовый, овсяный и белый.

Мода,Анна Чигиринских,
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