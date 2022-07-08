Наоми Кэмпбелл получила степень доктора философии

К Наоми Кэмпбелл теперь можно обращаться «доктор». 52-летняя манекенщица получила учёную степень по философии от британского Университета творческих искусств за вклад в развитие индустрии моды. Торжественная церемония прошла в Лондоне, для которой модель надела комбинезон бежевого цвета с традиционной накидкой и шляпой-менторкой.
В один из моментов Наоми не смогла сдержать слёз от переполнявших её чувств. Позже в соцсетях она поделилась видеороликом с прошедшего мероприятия, где пользователи смогли оценить её необычный внешний вид. Известный рэпер Шон «Пи Дидди» Комбс прокомментировал этот пост так: «Поздравляю, сестра!!».
Кэмпбелл работает в сфере моды с подросткового возраста, когда эффектную девушку заметил агент по поиску моделей. Сначала мать запретила ей оставить школу и попробовать себя на подиуме. Но чуть позже Наоми взяла судьбу в свои руки и пришла в модельное агентство. За годы карьеры «чёрная пантера» участвовала во множестве показов известных люксовых брендов. Последним из них стало дефиле Balenciaga в рамках Недели высокой моды в Париже, где манекенщица представила эффектное бальное платье чёрного цвета с необычным воротником-чашей.