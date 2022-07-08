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1 час назад

Наоми Кэмпбелл получила почётную степень доктора философии за вклад в индустрию моды

Inc-News

К Наоми Кэмпбелл теперь можно обращаться «доктор». 52-летняя манекенщица получила учёную степень по философии от британского Университета творческих искусств за вклад в развитие индустрии моды. Торжественная церемония прошла в Лондоне, для которой модель надела комбинезон бежевого цвета с традиционной накидкой и шляпой-менторкой.

Наоми Кэмпбелл получила степень доктора философии
Фото: Inc-NewsInc-News

В один из моментов Наоми не смогла сдержать слёз от переполнявших её чувств. Позже в соцсетях она поделилась видеороликом с прошедшего мероприятия, где пользователи смогли оценить её необычный внешний вид. Известный рэпер Шон «Пи Дидди» Комбс прокомментировал этот пост так: «Поздравляю, сестра!!».

Кэмпбелл работает в сфере моды с подросткового возраста, когда эффектную девушку заметил агент по поиску моделей. Сначала мать запретила ей оставить школу и попробовать себя на подиуме. Но чуть позже Наоми взяла судьбу в свои руки и пришла в модельное агентство. За годы карьеры «чёрная пантера» участвовала во множестве показов известных люксовых брендов. Последним из них стало дефиле Balenciaga в рамках Недели высокой моды в Париже, где манекенщица представила эффектное бальное платье чёрного цвета с необычным воротником-чашей.

Мода,Наоми Кэмпбелл,
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