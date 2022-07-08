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25 минут назад

Названы устаревшие модели юбок

Lenta.ru

Модные редакторы журнала Grazia перечислили устаревшие модели юбок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Перечислены устаревшие модели юбок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список антитрендов вошли короткие спереди юбки с длинным подолом сзади, которые были особенно популярны в 2010-х годах. В качестве альтернативы журналисты предлагают присмотреться к вариантам с вырезом на бедре.

По мнению специалистов, неактуальными также стали варианты ярких цветов с поясом и юбка-пачка. Авторы отметили, что первая модель с упомянутым аксессуаром может помочь скорректировать фигуру, но под современные тенденции она уже не подходит. Что касается юбки-пачки, то она визуально увеличивает бедра и удешевляет образ.

Кроме того, в список попала юбка с защипами на талии. Отмечается, что данный вариант одежды трансформировался из юбки-солнца, которая была разработана в 1950-х годах французским модельером Кристианом Диором. Однако сегодня ей на смену пришли плиссированные юбки в теннисном стиле, считают эксперты.

В заключение редакторы отметили еще одну неактуальную модель упомянутой одежды. По их словам, юбки с баской помогали девушкам подчеркнуть фигуру и создать силуэт «песочные часы», но в настоящее время упомянутый элемент утратил популярность. Эксперты порекомендовали заменить данный вариант юбками свободного кроя.

В мае стилист российского бренда Emka Владимир Казарян перечислил вышедшие из моды предметы гардероба. В список неактуальных вещей, по мнению эксперта, попали джинсовые микрошорты, бандажные платья, босоножки на слишком высоких шпильках и вязанные сапоги.

Мода,Кристиан Диор,
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