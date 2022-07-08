Стилисты перечислили вечно модные предметы гардероба

Стилисты модного бренда CHARUEL перечислили россиянкам предметы гардероба, которые не утрачивают свою актуальность со временем. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 8 июля.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, вечно модной вещью эксперты назвали белую рубашку, которая удачно вписывается как в офисные, так и в пляжные образы. «Рекомендуем уйти от строгой приталенной классики и выбрать модель свободного силуэта, которую можно стилизовать разными способами. На деловую встречу — с классическими брюками и лодочками, а на каждый день — с джинсами, белой майкой в рубчик и кедами», — отмечают представители марки.

Прямые джинсы на высокой талии из плотного голубого денима, по мнению специалистов, также являются универсальным дополнением ко всем образам и походят девушкам с любым типом фигуры. Утверждается, что в качестве базы необходимо выбирать модели без декора в виде потертостей, нашивок и принтов.

Помимо этого, стилисты считают, что черный жакет должен быть в гардеробе каждой женщины. «Удачная модель будет иметь прямой силуэт, отложной воротник с лацканами, подкладку, подплечники и шлицу. Советуем иметь в гардеробе как минимум два варианта — шерстяной на осень-зиму и льняной на весну-лето», — объясняют эксперты.