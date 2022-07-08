В модном доме Tom Ford задумались о продаже бренда

Сотрудничество бренда с Goldman Sachs пока официально не подтверждено, но об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что дом Tom Ford может быть оценен в несколько миллиардов долларов, а условия его продажи могут включать возможность передачи любому новому владельцу право работать с ее основателем, дизайнером Томом Фордом.