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1 час назад

В модном доме Tom Ford задумались о продаже бренда

Газета.Ru

Американский дом моды Tom Ford нанял инвестиционный банк Goldman Sachs для изучения потенциала бренда для возможной продажи. Об этом пишет BoF.

В модном доме Tom Ford задумались о продаже бренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сотрудничество бренда с Goldman Sachs пока официально не подтверждено, но об этом говорят источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что дом Tom Ford может быть оценен в несколько миллиардов долларов, а условия его продажи могут включать возможность передачи любому новому владельцу право работать с ее основателем, дизайнером Томом Фордом.

Бренд Tom Ford был основан в 2005 году и специализировался изначально на мужской одежде. Сейчас Tom Ford продает также очки, косметику, парфюмерию, а также аксессуары, например часы и мелкие изделия из кожи.

Мода,Том Форд,
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