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8 минут назад

Названы типы носков для создания стильного образа в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор The Guardian Джесс Картнер-Морли назвала носки модным аксессуаром в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы типы носков для создания стильного образа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, данные предметы гардероба стали популярны благодаря дизайнерам и звездам. Указанные изделия ярких оттенков появились в коллекциях люксовых брендов Balenciaga и Gucci. Кроме того, в них часто замечают блогеров на фото и видео в соцсетях, а также американских моделей Беллу Хадид и Хейли Бибер, которые предпочитают надевать их поверх легинсов.

При этом эксперт указала, что для создания стильного образа понадобится учесть несколько деталей. Следует приобрести носки в рубчик спортивного типа, которые можно носить с заправленными в них лосинами, а также с кроссовками и джинсами. Помимо этого, в гардероб должны входить обычные носки в рубчик нейтральных цветов, чтобы сочетать их с брюками и мокасинами. В свою очередь, яркие изделия журналистка посоветовала комбинировать с туфлями и босоножками на каблуках.

Мода,Белла Хадид,
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