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3 часа назад

Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом

Lenta.ru

Модные редакторы журнала The Symbol назвали вид купальников, который был особенно популярен в нулевых, новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о купальнике-танкини, верх которого составляет топ длиной до талии. По словам журналистов, название упомянутой одежды происходит от английского слова tank, что в переводе означает «майка».

Авторы материала отметили два преимущества купальников-танкини. По их мнению, модель подойдет девушкам, которые стесняются оголять свое тело на пляже. Кроме того, подобные купальники, в отличие от слитных, комфортны в носке. Также специалисты пояснили, что верхнюю часть такого костюма можно внедрить в повседневный образ, используя ее как обычный топ.

В заключение редакторы пояснили, что для купальника-танкини подойдет любая цветовая гамма. Они посоветовали обратить внимание не только на однотонные варианты, но и на модели с принтами. При этом эксперты отметили, что цветочная расцветка и животный принт являются одними из самых актуальных в нынешнем сезоне.

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