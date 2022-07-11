Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом

Модные редакторы журнала The Symbol назвали вид купальников, который был особенно популярен в нулевых, новым трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о купальнике-танкини, верх которого составляет топ длиной до талии. По словам журналистов, название упомянутой одежды происходит от английского слова tank, что в переводе означает «майка».

Авторы материала отметили два преимущества купальников-танкини. По их мнению, модель подойдет девушкам, которые стесняются оголять свое тело на пляже. Кроме того, подобные купальники, в отличие от слитных, комфортны в носке. Также специалисты пояснили, что верхнюю часть такого костюма можно внедрить в повседневный образ, используя ее как обычный топ.