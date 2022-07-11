Стилистка раскрыла способы перестать выглядеть старомодно

Стилистка Катрина Боуман из Юты, США, раскрыла способы перестать выглядеть старомодно. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам блогерши, испортить образ может одежда с крупными принтами. Взамен она предложила выбирать наряды с более изящными узорами. Например, юбку с рисунком в виде шкуры гепарда, которую можно сочетать с однотонным верхом. Кроме того, специалистка отметила, что помогают выглядеть визуально моложе джинсы современного фасона, в том числе скинни.