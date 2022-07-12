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55 минут назад

Стилистка раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник

Lenta.ru

Российская стилистка Лена Червова раскрыла россиянкам способ подобрать идеальный купальник. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 12 июля.

Стилистка раскрыла способ подобрать идеальный купальник
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, для каждого типа фигуры существует свой фасон купальника. Так, монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы, а бикини с плавками на низкой посадке — фигуру «прямоугольник». Специалистка утверждает, что модели на высокой талии помогут подтянуть и скрыть живот. Зрительно удлинить ноги и вытянуть силуэт, по мнению Червовой, можно с помощью глубоких вырезов на бедрах.

Универсальным решением для большинства типов фигур являются купальные топы со спущенными рукавами или американской проймой, особенностью которой являются скрещенные на шее бретели. Червова также рекомендует уделять внимание составу ткани, из которой сделан купальник. Важно, чтобы материал был плотным, упругим и создавал эффект легкой компрессии.

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