Стилистка раскрыла способ подобрать идеальный купальник

По словам эксперта, для каждого типа фигуры существует свой фасон купальника. Так, монокини украсит и визуально скорректирует пышные формы, а бикини с плавками на низкой посадке — фигуру «прямоугольник». Специалистка утверждает, что модели на высокой талии помогут подтянуть и скрыть живот. Зрительно удлинить ноги и вытянуть силуэт, по мнению Червовой, можно с помощью глубоких вырезов на бедрах.