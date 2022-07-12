Названа лучшая одежда для офиса в жару

Редакторы модного журнала The Voice назвали лучшую одежду для офиса в жаркую погоду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь, специалисты рекомендуют женщинам обратить внимание на такой предмет мужского гардероба, как жилет. По их мнению, данная вещь отлично сочетается не только с брюками, но и с джинсами.

Кроме того, в список актуальной офисной одежды попали плиссированные юбки и шорты-бермуды, под которые можно надевать туфли или кроссовки. Причем вторую вещь также легко комбинировать с рубашками или худи, поясняют эксперты.