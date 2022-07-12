Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
20 минут назад

Названа лучшая одежда для офиса в жару

Редакторы модного журнала The Voice назвали лучшую одежду для офиса в жаркую погоду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа лучшая одежда для офиса в жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, специалисты рекомендуют женщинам обратить внимание на такой предмет мужского гардероба, как жилет. По их мнению, данная вещь отлично сочетается не только с брюками, но и с джинсами.

Кроме того, в список актуальной офисной одежды попали плиссированные юбки и шорты-бермуды, под которые можно надевать туфли или кроссовки. Причем вторую вещь также легко комбинировать с рубашками или худи, поясняют эксперты.

В заключение авторы материала обратили внимание читательниц на предметы гардероба белого цвета и с принтом в полоску. Журналисты объяснили, что в летний сезон подобная одежда достаточно комфортна в носке и уместна не только в офисе, но и на деловых встречах.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители