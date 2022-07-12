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2 часа назад

Канье Уэст подал заявку на регистрацию нового товарного знака YZYSPLY

Газета.Ru

Компания рэпера Канье Уэста Mascotte Holdings 29 июня подала заявку на новый товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США, чтобы использовать аббревиатуру YZYSPLY для розничных магазинов одежды и нескольких категорий вещей. Об этом пишет WWD. YZYSPLY - это сокращенное название веб-сайта Yeezy Supply, на котором музыкальный исполнитель продает новые вещи из своей коллекции Yeezy, производимой совместно с Adidas.

Уэст подал заявку на регистрацию нового товарного знака YZYSPLY
Фото: APAP

Под брендом YZYSPLY покупатели будут оформлять "услуги онлайн-заказа и розничного онлайн-магазина", приобретать верхнюю одежду, одежду для сна, купальники, аксессуары и спортивную одежду.

В рамках развития своего бренда Yeezy Канье Уэст сотрудничал с Gap и Balenciaga. Синяя куртка-пуховик Gap из переработанного нейлона стала бестселлером в 2021 году. В топе продаж была и хлопковая двухслойная толстовка. За рекламу товаров отвечал сам Уэст. Он неоднократно надевал объемную куртку-пуховик во время релиза альбома Donda и для фото папарацци.

Мода,Канье Уэст,
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