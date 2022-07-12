Уэст подал заявку на регистрацию нового товарного знака YZYSPLY

Компания рэпера Канье Уэста Mascotte Holdings 29 июня подала заявку на новый товарный знак в Бюро по патентам и товарным знакам США, чтобы использовать аббревиатуру YZYSPLY для розничных магазинов одежды и нескольких категорий вещей. Об этом пишет WWD. YZYSPLY - это сокращенное название веб-сайта Yeezy Supply, на котором музыкальный исполнитель продает новые вещи из своей коллекции Yeezy, производимой совместно с Adidas.

Фото: AP AP

Под брендом YZYSPLY покупатели будут оформлять "услуги онлайн-заказа и розничного онлайн-магазина", приобретать верхнюю одежду, одежду для сна, купальники, аксессуары и спортивную одежду.