Перечислены главные модные тренды лета 2022 года

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили главные тренды лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь журналисты отметили в своем списке платья в горох, трикотажные шорты, юбки с запахом и брюки ярких цветов. Кроме того, эксперты включили в рейтинг блузы из джинсовой и прозрачной ткани.

Помимо прочего, в жарком сезоне стали модными рубашки с коротким рукавом. Авторы материала утверждают, что названная одежда будет отлично сочетаться с льняными брюками в пижамном стиле. Вдобавок они пояснили, что подобные рубашки универсальны и подходят как для офиса, так и для пляжа.