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2 часа назад

Перечислены главные модные тренды лета 2022 года

Lenta.ru

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили главные тренды лета 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Перечислены главные модные тренды лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналисты отметили в своем списке платья в горох, трикотажные шорты, юбки с запахом и брюки ярких цветов. Кроме того, эксперты включили в рейтинг блузы из джинсовой и прозрачной ткани.

Помимо прочего, в жарком сезоне стали модными рубашки с коротким рукавом. Авторы материала утверждают, что названная одежда будет отлично сочетаться с льняными брюками в пижамном стиле. Вдобавок они пояснили, что подобные рубашки универсальны и подходят как для офиса, так и для пляжа.

Также редакторы обратили внимание на аксессуары. По их мнению, летом будут в моде соломенные сумки и «теннисные» ожерелья, украшенные рядом бриллиантов и стразов. Отмечается, что название второго упомянутого аксессуара происходит по аналогии с «теннисным» браслетом. Его очень любила носить американская теннисистка Крис Эверт и не снимала его даже во время игр, заключают журналисты.

Мода,Крис Эверт,
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