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2 часа назад

Девушка заказала купальник бренда Кайли Дженнер и получила прозрачную ткань

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заказала купальник от Кайли Дженнер и возмутилась качеством
Фото: Лента.руЛента.ру

Девушка рассказала, что за 80 долларов (около пяти тысяч рублей) приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии. Кроме того, она прикрыла руками область гениталий.

По словам инфлюэнсерши, наряд оказался ей мал, несмотря на верно указанный размер. Кроме того, ей пришлось прятать соски под пестисами (декоративными наклейками на грудь), чтобы они не просвечивали сквозь ткань. «Этот купальник тонкий, как бумага, колючий и прозрачный. Он не стоит своих денег», — заявила девушка, отметив, что собирается вернуть его и получить свои средства обратно.

Ранее блогерша с никнеймом bcgymx рассказала, что купила в сети наряд британского бренда Oh Polly и осталась с обнаженным бюстом. Девушка объяснила, что заказала голубое платье длины миди на одно плечо, которое было оформлено асимметричными вырезами в области груди и живота.

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