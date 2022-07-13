Девушка заказала купальник от Кайли Дженнер и возмутилась качеством

Блогерша с никнеймом whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Девушка рассказала, что за 80 долларов (около пяти тысяч рублей) приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии. Кроме того, она прикрыла руками область гениталий.

По словам инфлюэнсерши, наряд оказался ей мал, несмотря на верно указанный размер. Кроме того, ей пришлось прятать соски под пестисами (декоративными наклейками на грудь), чтобы они не просвечивали сквозь ткань. «Этот купальник тонкий, как бумага, колючий и прозрачный. Он не стоит своих денег», — заявила девушка, отметив, что собирается вернуть его и получить свои средства обратно.