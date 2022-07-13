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2 часа назад

Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды

Lenta.ru

Стилистка Кристина Лагиос раскрыла способы замаскировать полные руки с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, юзерша с никнеймом christina.lagios предстала перед подписчиками в трех образах, которые, по ее мнению, помогут скорректировать фигуру. Блогерша порекомендовала носить пиджаки с эффектом оверсайз, показав на себе два варианта: черный кожаный и из светлого текстиля. Упомянутые предметы гардероба Лагиос предлагает носить с кроп-топами и джинсами на высокой талии.

Кроме того, скрыть полные руки помогут блузки с объемными рукавами и открытыми плечами. Утверждается, что они подчеркивают шею и ключицы, при этом отвлекают внимание от проблемных зон.

Размещенный ролик набрал более 304 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить инфлюэнсера за лайфхаки в комментариях. «Ты всегда знаешь, что мне нужно!», «Полезно! Спасибо тебе», «Выглядишь потрясающе», — писали юзеры.

В июне российская стилистка Полли Рыжова назвала идеальные фасоны платьев для женщин с пышными формами. Эксперт порекомендовала обратить внимание на платья на запах с V-образными вырезами. По ее мнению, данные модели подчеркивают достоинства фигуры и визуально удлиняют шею.

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